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رسالة من بو حبيب إلى بوريل... وهذا ما جاء فيها

أخبار لبنان
2024-09-30 | 13:03
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رسالة من بو حبيب إلى بوريل... وهذا ما جاء فيها
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رسالة من بو حبيب إلى بوريل... وهذا ما جاء فيها

وجه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب، بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وبمناسبة انعقاد اجتماع طارئ اليوم لوزراء خارجية الاتحاد الاوروبي للبحث في الوضع في لبنان، رسالة إلى الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي نائب رئيس المفوضية جوزيب بوريل ثمن فيها بشدة "طبيعة هذه المبادرة"، معربا عن "امتنان لبنان له ولهيئة العمل الخارجي الأوروبية على قيادتهما خلال هذا الوقت الحرج".

وجاء في نصّ الرسالة:

"بينما يعاني لبنان من نيران لا هوادة فيها، مع نزوح الملايين، وآلاف القتلى، وتحول مدن بأكملها إلى أنقاض، فإن دعمكم أكثر أهمية من أي وقت مضى. إن الأولويات القصوى للبنان في هذه اللحظة من الأزمة العميقة واضحة، أولا وقبل كل شيء، التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701. إن هذا القرار، الذي يمثل التزاما بسيادة لبنان واستقراره وأمنه، هو الأساس الذي يمكننا من استعادة السلام. 

ومن المهم بنفس القدر توفير الإغاثة الإنسانية بشكل فوري لمعالجة الدمار غير المسبوق الذي يعاني منه لبنان. وفي هذا الصدد، نتقدم بالشكر الجزيل للاتحاد الأوروبي على تفعيل آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد، والتي تقدم بالفعل مساعدات حيوية لشعبنا. علاوة على ذلك، فإن الدعم المستمر المقدم للقوات المسلحة اللبنانية من خلال مرفق السلام الأوروبي أمر بالغ الأهمية. ويظل الجيش اللبناني ركيزة أساسية للاستقرار، وقرار لبنان الأخير بتجنيد ونشر 1500 جندي جديد في الجنوب يؤكد تصميمنا على الحفاظ على السلام ودعم القانون الدولي.

إن لحظة الأزمة هذه تتطلب اتخاذ إجراءات حاسمة. إن الاتحاد الأوروبي في وضع فريد يؤهله لقيادة عملية حشد المجتمع الدولي. إن دوركم في الضغط من أجل وقف فوري لإطلاق النار أمر بالغ الأهمية لفتح الباب أمام الحلول الدبلوماسية - أي نشر القوات المسلحة اللبنانية في الجنوب، وانتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل الحكومة، وضمان التنفيذ الكامل للقرار 1701.

علاوة على ذلك، نود أن نجدد ترحيبنا بالإعلان المشترك الصادر في الأسبوع الماضي عن الولايات المتحدة وفرنسا، والذي أقره الاتحاد الأوروبي أيضا. ويوفر هذا الموقف الموحد أساسا حاسما لتعزيز السلام والاستقرار في لبنان. 

ونحث الاتحاد الأوروبي على مواصلة قيادته لإيجاد حل سياسي، ومنع المزيد من استمرار عسكرة هذا الصراع وتعميقه".

أخبار لبنان

بو حبيب

جوزيب بوريل

لبنان

الاتحاد الأوروبي

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