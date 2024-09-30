البقاع الشمالي نال حصةً من الاعتداءات الاسرائيلية

مساعدات إنسانية بقيمة 10 ملايين يورو من الإتحاد الأوروبي للبنان

مساعدات إنسانية بقيمة 10 ملايين يورو من الإتحاد الأوروبي للبنان

حماس تعلن مقتل أحد قادتها في ضربة إسرائيلية في جنوب لبنان