خلية متابعة شؤون النازحين في زغرتا: لا صحة لما يُتداول عن تبليغ العدو سكان مبنى بمغادرته لتواجد شخصيات قيادية لحزب الله فيه

أشارت "خلية متابعة شؤون النازحين في زغرتا" في بيان، إلى أن "بعض المجموعات يتناقل عبر تطبيق (الواتساب)، كما وبعض المواقع الإلكترونية، خبرا مفاده أن تم تبليغ سكان أحد المباني في زغرتا بمغادرته من العدوّ الإسرائيلي بسبب تواجد شخصيات قيادية تابعة لحزب الله".



في هذا السياق نفت الخلية "جملة وتفصيلا، ما يتم الترويج له، مؤكدة أنها حرصت ومنذ اللحظة الأولى لاستقبال أهالينا النازحين على ألا يشكل هذا الاستقبال خطرا على النازحين وعلى أهالي قضاء زغرتا".



وستلاحق الخلية قانونيا مطلقي هذه "الإشاعات المغرضة التي تعرض أهلنا للخطر وتضرب التفاف اللبنانيين حول بعضهم البعض".