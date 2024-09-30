الجيش الاسرائيلي ينذر سكان بعض الاحياء في الضاحية الجنوبية

نشر المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي أدرعي تحذيرًا قال فيه "إلى جميع المتواجدين في المباني المحددة في الخرائط المحددة والمباني المجاورة لها في الأحياء التالية:

الليلكي

حارة حريك

برج البراجنة



أنتم متواجدون بالقرب من مصالح ومنشآت تابعة لحزب الله ولذلك سوف يعمل الجيش الاسرائيلي ضدها بقوة.



من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء المباني فورًا وبالابتداء عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".