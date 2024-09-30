ياسين لـ عشرين 30: ارتفاع موجة النزوح الى نحو مليون مهجّر من منزله

اعتبر رئيس لجنة الطوارئ ووزير البيئة ناصر ياسين ان "نسبة النزوح قد ارتفعت بشكل كبير في يوم واحد، من 300 ألف نازح الى مليون نازح ونحن في زلزال حقيقي يتعرّض له لبنان".وقال في حديث لبرنامج "عشرين 30" عبر شاشة الـLBCI "غدًا صباحاً سينطلق أولّ مؤتمر في السراي الحكومي للجهات المانحة لطلب الدعم الإنساني السريع والحاجات الملحة".واضاف "السيناريو القائم هو من السيناريوهات الأسوأ التي توقّعناها ولكن لم نتوقّع سرعة حصولها وتفاقمها".