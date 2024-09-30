مركز عمليات طوارئ الصحة: 4 شهداء و 4 جرحى حصيلة الغارات على العاصمة بيروت

اعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان أن "غارات للعدو الإسرائيلي في الساعات الاربع والعشرين الماضية على العاصمة بيروت أدت إلى استشهاد 4 أشخاص وإصابة 4 بجروح".