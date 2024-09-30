الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
20
o
الجنوب
25
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أفلام للصغار
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
20
o
الجنوب
25
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تفاصيل إجتماع الكابينت الحربي الاسرائيلي حول التوغّل البري...
أخبار لبنان
2024-09-30 | 17:28
مشاهدات عالية
شارك
شارك
تفاصيل إجتماع الكابينت الحربي الاسرائيلي حول التوغّل البري...
0
min
تفاصيل إجتماع الكابينت الحربي الاسرائيلي حول التوغّل البري...
أخبار لبنان
أخبار دولية
إجتماع
الكابينت
الحربي
الاسرائيلي
التوغّل
البري...
التالي
دندن: الإمارات تؤكد عمق علاقاتها الأخوية مع لبنان وشعبه
زيارة بارو بكركي... هذه تفاصيلها
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
01:20
الإمارات تؤكد على موقفها تجاه وحدة لبنان وسلامة أراضيه
أخبار دولية
01:20
الإمارات تؤكد على موقفها تجاه وحدة لبنان وسلامة أراضيه
0
أخبار دولية
01:18
بريطانيا تستأجر رحلة جوية تجارية لإجلاء رعاياها من لبنان
أخبار دولية
01:18
بريطانيا تستأجر رحلة جوية تجارية لإجلاء رعاياها من لبنان
0
صحف اليوم
01:15
مصدر مصرفيّ لـ"الأنباء الكويتية": الأموال التي هي بحوزة القرض الحسن أصبحت في حالة شبه ضياع
صحف اليوم
01:15
مصدر مصرفيّ لـ"الأنباء الكويتية": الأموال التي هي بحوزة القرض الحسن أصبحت في حالة شبه ضياع
0
أخبار دولية
01:15
سانا: إستشهاد ثلاثة مدنيين في غارات إسرائيلية على دمشق
أخبار دولية
01:15
سانا: إستشهاد ثلاثة مدنيين في غارات إسرائيلية على دمشق
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
01:18
بريطانيا تستأجر رحلة جوية تجارية لإجلاء رعاياها من لبنان
أخبار دولية
01:18
بريطانيا تستأجر رحلة جوية تجارية لإجلاء رعاياها من لبنان
0
صحف اليوم
01:15
مصدر مصرفيّ لـ"الأنباء الكويتية": الأموال التي هي بحوزة القرض الحسن أصبحت في حالة شبه ضياع
صحف اليوم
01:15
مصدر مصرفيّ لـ"الأنباء الكويتية": الأموال التي هي بحوزة القرض الحسن أصبحت في حالة شبه ضياع
0
أخبار دولية
01:13
كندا تحجز 800 مقعد على رحلات جوية تجارية لإجلاء رعاياها من لبنان
أخبار دولية
01:13
كندا تحجز 800 مقعد على رحلات جوية تجارية لإجلاء رعاياها من لبنان
0
صحف اليوم
01:08
قيادي رفيع سابق في "حزب الله" لـ"الأنباء الكويتية": التوغل البريّ الإسرائيليّ سيشكل بداية للحل
صحف اليوم
01:08
قيادي رفيع سابق في "حزب الله" لـ"الأنباء الكويتية": التوغل البريّ الإسرائيليّ سيشكل بداية للحل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحف اليوم
01:15
مصدر مصرفيّ لـ"الأنباء الكويتية": الأموال التي هي بحوزة القرض الحسن أصبحت في حالة شبه ضياع
صحف اليوم
01:15
مصدر مصرفيّ لـ"الأنباء الكويتية": الأموال التي هي بحوزة القرض الحسن أصبحت في حالة شبه ضياع
0
صحف اليوم
01:08
قيادي رفيع سابق في "حزب الله" لـ"الأنباء الكويتية": التوغل البريّ الإسرائيليّ سيشكل بداية للحل
صحف اليوم
01:08
قيادي رفيع سابق في "حزب الله" لـ"الأنباء الكويتية": التوغل البريّ الإسرائيليّ سيشكل بداية للحل
0
أخبار دولية
2024-09-25
الجيش الإسرائيلي سيستدعي لواءين من قوات الاحتياط للجبهة الشمالية
أخبار دولية
2024-09-25
الجيش الإسرائيلي سيستدعي لواءين من قوات الاحتياط للجبهة الشمالية
0
خبر عاجل
14:51
الخارجية الأميركية: إسرائيل تنفّذ حاليا عمليات محدودة تستهدف بنى تحتية تابعة لحزب الله قرب الحدود
خبر عاجل
14:51
الخارجية الأميركية: إسرائيل تنفّذ حاليا عمليات محدودة تستهدف بنى تحتية تابعة لحزب الله قرب الحدود
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
18:02
سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية بعد تحذيرات اسرائيلية..
أخبار لبنان
18:02
سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية بعد تحذيرات اسرائيلية..
0
أخبار لبنان
17:30
قصف عنيف لبلدات جنوبية حدودية استعدادًا لتوغل بري اسرائيلي..اليكم الصورة
أخبار لبنان
17:30
قصف عنيف لبلدات جنوبية حدودية استعدادًا لتوغل بري اسرائيلي..اليكم الصورة
0
أخبار لبنان
17:28
تفاصيل إجتماع الكابينت الحربي الاسرائيلي حول التوغّل البري...
أخبار لبنان
17:28
تفاصيل إجتماع الكابينت الحربي الاسرائيلي حول التوغّل البري...
0
تقارير نشرة الاخبار
14:10
كامل تفاصيل اجلاء رعايا من لبنان...كما تفاصيل استهداف الكولا
تقارير نشرة الاخبار
14:10
كامل تفاصيل اجلاء رعايا من لبنان...كما تفاصيل استهداف الكولا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
لبنان بعددٍ من محافظاته تحت القصف... وفي هذه المناطق الاستهداف كان عنيفا
تقارير نشرة الاخبار
14:03
لبنان بعددٍ من محافظاته تحت القصف... وفي هذه المناطق الاستهداف كان عنيفا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
تفاصيل الرأي الاميركي وحدوث توغل بري والخطر على ايران
تقارير نشرة الاخبار
14:00
تفاصيل الرأي الاميركي وحدوث توغل بري والخطر على ايران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
وزير الخارجية الفرنسي في بيروت وهذا ما قاله للمسؤولين اللبنانيين
تقارير نشرة الاخبار
13:55
وزير الخارجية الفرنسي في بيروت وهذا ما قاله للمسؤولين اللبنانيين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
آخر المعطيات حول امكان التوغل البري...
تقارير نشرة الاخبار
13:53
آخر المعطيات حول امكان التوغل البري...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
بين التهديد والتنفيذ... الجيش الاسرائيلي ينشر قواته بانتظار قرار بشأن التوغل البري
تقارير نشرة الاخبار
13:52
بين التهديد والتنفيذ... الجيش الاسرائيلي ينشر قواته بانتظار قرار بشأن التوغل البري
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
06:37
تعويض موقت ومساعدة مالية لكل العاملين في القطاع العام والمتقاعدين
خبر عاجل
06:37
تعويض موقت ومساعدة مالية لكل العاملين في القطاع العام والمتقاعدين
2
أخبار لبنان
15:59
الجيش الاسرائيلي ينذر سكان بعض الاحياء في الضاحية الجنوبية
أخبار لبنان
15:59
الجيش الاسرائيلي ينذر سكان بعض الاحياء في الضاحية الجنوبية
3
خبر عاجل
14:51
الخارجية الأميركية: إسرائيل تنفّذ حاليا عمليات محدودة تستهدف بنى تحتية تابعة لحزب الله قرب الحدود
خبر عاجل
14:51
الخارجية الأميركية: إسرائيل تنفّذ حاليا عمليات محدودة تستهدف بنى تحتية تابعة لحزب الله قرب الحدود
4
خبر عاجل
17:42
مصادر عسكرية لرويترز: هجوم صاروخي يستهدف قاعدة عسكرية بها قوات أميركية قرب مطار بغداد الدولي
خبر عاجل
17:42
مصادر عسكرية لرويترز: هجوم صاروخي يستهدف قاعدة عسكرية بها قوات أميركية قرب مطار بغداد الدولي
5
خبر عاجل
05:08
الشيخ نعيم قاسم: خلافا لما ذكر العدو لم يكن هناك اجتماع لعشرين من القادة لكن كان معه الاخوة الذين يحيطون به ومنهم قائد حرسه والاخ سمير حرب "جهاد"
خبر عاجل
05:08
الشيخ نعيم قاسم: خلافا لما ذكر العدو لم يكن هناك اجتماع لعشرين من القادة لكن كان معه الاخوة الذين يحيطون به ومنهم قائد حرسه والاخ سمير حرب "جهاد"
6
خبر عاجل
16:19
وسائل إعلام إسرائيلية: الحكومة الإسرائيلية المصغّرة وافقت رسميًّا على عملية برية محدودة في لبنان
خبر عاجل
16:19
وسائل إعلام إسرائيلية: الحكومة الإسرائيلية المصغّرة وافقت رسميًّا على عملية برية محدودة في لبنان
7
خبر عاجل
23:54
شهداء بينهم نجل القيادي الفلسطيني منير المقدح وعدد من الجرحى جراء غارة إسرائيلية إستهدفت مخيم عين الحلوة فجرًا
خبر عاجل
23:54
شهداء بينهم نجل القيادي الفلسطيني منير المقدح وعدد من الجرحى جراء غارة إسرائيلية إستهدفت مخيم عين الحلوة فجرًا
8
خبر عاجل
03:57
كلمة لنائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عند الساعة 12 ظهرا
خبر عاجل
03:57
كلمة لنائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عند الساعة 12 ظهرا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More