95 شهيدا و 172 جريحا حصيلة غارات العدو يوم أمس

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان ان "غارات العدو الإسرائيلي في الساعات الاربع والعشرين الماضية على بلدات وقرى جنوب لبنان والنبطبة والبقاع وبعلبك الهرمل والعاصمة بيروت أدت في حصيلة إجمالية إلى استشهاد خمسة وتسعين شخصا وإصابة مئة واثنين وسبعين بجروح."



