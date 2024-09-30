سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية بعد تحذيرات اسرائيلية..

استهدفت غارات إسرائيلية الضاحية الجنوبية لبيروت، بعيد انذار من الجيش الإسرائيلي لسكان ثلاثة أحياء في المنطقة إلى الإخلاء.