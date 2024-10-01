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الجيش الاسرائيليّ إلى سكان لبنان: لعدم التحرك بالمركبات من منطقة الشمال إلى منطقة جنوب نهر الليطاني

أخبار لبنان
2024-10-01 | 02:27
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الجيش الاسرائيليّ إلى سكان لبنان: لعدم التحرك بالمركبات من منطقة الشمال إلى منطقة جنوب نهر الليطاني
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الجيش الاسرائيليّ إلى سكان لبنان: لعدم التحرك بالمركبات من منطقة الشمال إلى منطقة جنوب نهر الليطاني

وجّه المتحدث باسم الجيش الاسرائيليّ للاعلام العربيّ أفيخاي أدرعي انذارًا عاجلًا إلى سكان جنوب لبنان بعدم التحرك بمركبات من الحدود اللبنانية إلى منطقة جنوب نهر الليطاني.

وكتب عبر اكس:

"انذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان 
يدور في منطقة جنوب لبنان قتالًا عنيفًا حيث يستغل خلاله عناصر حزب الله البيئة المدنية والسكان دروعًا بشرية لشن الهجمات. 

من أجل سلامتكم الشخصية نطالبكم بعدم التحرك بالمركبات من منطقة الشمال إلى منطقة جنوب نهر الليطاني. 

هذا الإنذار ساري المفعول حتى إشعار آخر."

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