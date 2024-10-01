دويهي: رئيس المجلس برفضه دعوة المجلس النيابيّ للإنعقاد ساهم بإستمرار الحرب والعدوان الوحشيّ على لبنان

برفضه دعوة المجلس النيابي للإنعقاد ساهم رئيس المجلس، من حيث يدري ولا يدري، بإستمرار الحرب والعدوان الوحشي على لبنان.كان عليه الاستجابة للعريضة النيابية التي قدمناها منذ اكثر من شهرين من اجل عقد جلسة مناقشة للحرب كي نتحمل جميعنا كنواب الأمة من خلال المؤسسات ،مسؤولية رفع توصية…
— Michel Douaihy ميشال دويهي (@MDOUAIHY) October 1, 2024
برفضه دعوة المجلس النيابي للإنعقاد ساهم رئيس المجلس، من حيث يدري ولا يدري، بإستمرار الحرب والعدوان الوحشي على لبنان.كان عليه الاستجابة للعريضة النيابية التي قدمناها منذ اكثر من شهرين من اجل عقد جلسة مناقشة للحرب كي نتحمل جميعنا كنواب الأمة من خلال المؤسسات ،مسؤولية رفع توصية…