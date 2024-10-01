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كهرباء لبنان: قطع التيار عن مخارج بطرماز-نمرين وبخعون لزوم إنشاء مخرج جديد وتوزيع الحمولة

أخبار لبنان
2024-10-01 | 04:12
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كهرباء لبنان: قطع التيار عن مخارج بطرماز-نمرين وبخعون لزوم إنشاء مخرج جديد وتوزيع الحمولة
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كهرباء لبنان: قطع التيار عن مخارج بطرماز-نمرين وبخعون لزوم إنشاء مخرج جديد وتوزيع الحمولة

افادت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان بأنه "سيتم إنشاء مخرج جديد لتوزيع الحمولة الزائدة عن المخارج المثقلة بطرماز-نمرين وبخعون، ولذلك ستعمد الى قطع المخارج المذكورة أعلاه ابتداءً من نهار الأربعاء تاريخ 02/10/2024 من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الرابعة مساءً لمدة شهر (مرحلة أولى) مع تعويض التغذية بالتيار الكهربائي خلال ساعات الليل".
 

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