كهرباء لبنان: قطع التيار عن مخارج بطرماز-نمرين وبخعون لزوم إنشاء مخرج جديد وتوزيع الحمولة

افادت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان بأنه "سيتم إنشاء مخرج جديد لتوزيع الحمولة الزائدة عن المخارج المثقلة بطرماز-نمرين وبخعون، ولذلك ستعمد الى قطع المخارج المذكورة أعلاه ابتداءً من نهار الأربعاء تاريخ 02/10/2024 من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الرابعة مساءً لمدة شهر (مرحلة أولى) مع تعويض التغذية بالتيار الكهربائي خلال ساعات الليل".