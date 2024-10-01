ميقاتي: نوجه النداء بشكل عاجل لتقديم المزيد من الدعم

أكّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي العمل بشكل دؤوب بالتعاون مع المؤسسات التابعة للامم المتحدة على تأمين الحاجات الأساسية للبنانيين النازحين، "كما فعلنا خلال كل المراحل العصيبة التي مر بها لبنان".



ويعقد اجتماعًا مع المنظمات التابعة للأمم المتحدة وسفراء الدول المانحة في اطار خطة الاستجابة الحكومية لازمة النزوح الناتجة عن العدوان الاسرائيليّ على لبنان.



وقال: "إننا نثمن جدًا الدعم المتواصل الذي تقدمه الأمم المتحدة، كما نثمن دعم الدول العربية الشقيقة وغيرها من الدول الصديقة."