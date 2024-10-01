تحرك لكتلة تجدد في إطار التحرك بإتجاه الضغط لإنتخاب رئيس للجمهورية ووقف إطلاق النار

أفادت معلومات للـLBCI بأن كتلة تجدد بدأت امس جولة على الشخصيات السياسية والعسكرية في إطار التحرك بإتجاه الضغط لإنتخاب رئيس للجمهورية ووقف إطلاق النار وتطبيق القرار ١٧٠١ بكل مندرجاته.



وتشمل الجولة اليوم لقاء الرئيس بري. وستستكمل الكتلة لقاءاتها غدًا في السراي مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.



