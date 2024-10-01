الأمم المتحدة تقدّر نزوح أكثر من 300 ألف طفل في لبنان خلال نحو عام

قدّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) نزوح أكثر من 300 ألف طفل من لبنان، منذ بدء التصعيد بين "حزب الله" واسرائيل قبل عام، فرّ الجزء الأكبر منهم على وقع الغارات الكثيفة المستمرة منذ الأسبوع الماضي.



وحذّرت المنظمة من أن "التصعيد الخطير للصراع في لبنان قد أدى إلى تدهور في وضع الأطفال وإحتياجاتهم فاقت سرعته قدرة الوكالات الإنسانية على الاستجابة الفورية".



وأشارت إلى "أن أكثر من 300 ألف طفل قد نزحوا من منازلهم.. ويعيشون الآن في كابوس، يتصارعون مع الخوف والقلق والدمار والموت، وما ينتج عن ذلك من صدمات نفسية قد ترافقهم مدى الحياة".