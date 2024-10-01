الاب نصر للـLBCI: توافقنا على تأجيل العام الدراسيّ حتى الاثنين المقبل ونترقب الوضع

أكّد الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الاب يوسف نصر ألّا استعجال في أخذ القرارات المتعلقة بفتح المدارس كي لا تتعرّض النفوس إلى خطر.



وقال للـLBCI: "توافقنا على تأجيل العام الدراسيّ حتى الاثنين المقبل وننتظر ونترقب الوضع."



ولفت إلى أنّ المؤسسات التربوية مسؤولة عن تأمين لقمة العيش لعدد كبير من الأساتذة في المدارس.



وشدّد على وجوب عدم ترك الأولاد في البيت، "إذ إنّ للمدرسة دور في الحرب".



وأشار إلى أنّ وزارة الصحة أصدرت قرارًا بفتح الحضانات الآمنة وإقفال الحضانات غير الآمنة.