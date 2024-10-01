الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

كتلة تجدد بعد زيارة بري: أمام هَوْل المأساة أصبحنا كلبنانيّين أمام خيارين لا ثالث لهما

أخبار لبنان
2024-10-01 | 05:29
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
كتلة تجدد بعد زيارة بري: أمام هَوْل المأساة أصبحنا كلبنانيّين أمام خيارين لا ثالث لهما
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
كتلة تجدد بعد زيارة بري: أمام هَوْل المأساة أصبحنا كلبنانيّين أمام خيارين لا ثالث لهما

أكّدت كتلة تجدد أنّه "أمام هَوْل المأساة التي يعيشها اللبنانيون، جرّاء حرب عبثيّة ليست حربنا، حرب لم نقم باختيارها، حرب ندفع ثمنها موتًا ودمارًا ونزوحًا وذلًّا؛ وأمام توسع العدوان الإسرائيليّ إلى توغل بَرّي مدمّر، أصبحنا كلبنانيّين أمام خيارين لا ثالث لهما:

-الخيار الأوّل، أن نقف موقف المتفرج أمام ما يجري من أحداث، أي أن نستسلم لخيار الموت والدمار والانتحار الجماعيّ، أو حتى أن ننجرّ خلف الخطابات الشعبويّة والشّعارات الواهية ولعبة المحاور، وهذا سيوصلنا حتماً، كما حصل في الماضي، إلى الدّمار الشّامل والانحلال والفتنة.

-أما الخيار الثاني فهو أن نبادر ونمد اليد لنشكّل سوياً شبكة أمان وطنية لنحمي لبنان واللبنانيين، من المزيد من الموت والخراب والمغامرات الاقليمية، ونضع حدًاً للحرب ونعيد بناء لبنان تحت سقف الدولة السيدة والجامعة وتحت سقف لبنان أولًاً.
 


وشدّدت، بعد زيارة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، على أنّ خيار كتلة تجدد في هذا الظرف المفصليّ واضح، "وهو مدّ اليد لتضامُن وطنيّ حقيقيّ، غير مُصطَنَع، يضع حدًا للمسار الهدّام "ويعيد جمعنا كلبنانيين متساوين تحت سقف لبنان الوطن والدولة التي تحمي كل اللبنانيين وكل المكوّنات، والدّستور والمؤسسات الشرعية".

وقالت: "كانت زيارتنا لرئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي تعتبر أن موقعه الدستوريّ والسياسيّ يسمح له بتأدية دور أساسيّ في عملية الإنقاذ وهذا ما جئنا نطلبه منه."

وأضافت: "على أولويتنا أن تكون جميعًا وضع حد للمجزرة، ومسار الخراب والانحلال، الذي ندفع ثمنه جميعنا كلبنانيين، ولا سيما أهلنا بالجنوب والبقاع والضاحية."

ولفتت إلى أنّ المطلوب اليوم هو المُصارحة، والحلول الجدّية، والجُرأة واتخاذ القرارات الصّائبة.

وقالت: "تطرّقنا خلال اجتماعنا الى المأساة الانسانيّة وضرورة التضامُن الانساني والتّنسيق المُكثّف بين الدولة والمؤسسات غير الحكوميّة لتخفيف معاناة مئات الآلاف من أهلنا، وهذا واجب وطني وأخلاقي نابع من الإيمان بالعيش معاً كشعب واحد داخل وطن واحد. ونحن نبذل كل جهد ونضع من خلال مؤسساتنا جميع إمكاناتنا للوقوف الى جانب أهلنا. وفي هذا الاطار ناقشنا مع الرئيس بري ضرورة ضبط التعدّيات على المُمتلكات التي يقوم فيها البعض في بيروت وبعض المناطق. وأكدنا على أن هذه التعديات مرفوضة، ولها تداعيات خطيرة، وأن المطلوب من الحكومة والجيش والأجهزة الامنية أن يضربوا هذه الظاهرة بِيَد من حديد وأن يضعوا لها حداً منعاً للفتنة."

ودعت إلى الاتفاق على مسار وطنيّ عنوانه حماية اللبنانيين وعودة الجميع الى الدولة. مما يعني عملياً:

"أولاً: فصل ملف لبنان عن لعبة المحاور الإقليمية، وتحديداً في ما سُمّيَ ملف المُساندة. فصحيح أن لبنان هو الداعم الأول لقضية الشعب الفلسطيني وحل الدولتين وسيبقى كذلك، لكن دمار لبنان لن يفيد هذه القضية، بل سيؤدي إلى إضافة كارثة جديدة. ومن حقنا، تماماً كإيران وسوريا والاردن ومصر وكل الدول العربية أن نعطي أولوية لأمننا القومي ولحماية شعبنا.

ثانياً: انتخاب رئيس للجمهورية بحسب الدّستور فوراً. نعم فوراً وليس بعد وقف إطلاق النار. فوجود رئيس للجمهورية أساسي في هذه اللحظات المصيرية حتى يتمكن الشعب اللبناني من الالتفاف حول الشرعيّة، وليكون هنالك من يمثّل لبنان في المحافل الدوليّة. وعليه، طالبنا الرئيس بري بتحديد جلسة مفتوحة بدورات متتالية حتى ننتخب رئيس، وهذه أولى مسؤولياته، كي نتمكن بعدها من تشكيل حكومة لإستعادة الأمن والاستقرار وكرامة اللبنانيّين.

ثالثاً: المطلوب فوراً إعلان وقف لإطلاق نار، ومنع أي عمل عسكري انطلاقاً من الاراضي اللبنانية، لإِلزام إسرائيل بوقف العدوان، والضغط على المجتمع الدولي، لتحقيق هذا الهدف.

رابعاً: نشر الجيش فوراً على طول الخط الأزرق، كخطوة أولى لتطبيق اتفاق الطّائف والقرارات الدولية 1701 1680 1559، مما يؤدي إلى تثبيت اتّفاق الهدنة مع إسرائيل، وضبط الحُدود وحماية لبنان، واسترداد الدولة لقرار السلم والحرب، وحصر السّلاح بيدها فقط."
 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

زيارة

هَوْل

المأساة

أصبحنا

كلبنانيّين

خيارين

LBCI التالي
تركيا تحض إسرائيل على سحب جنودها من لبنان "في أسرع وقت ممكن"
الجيش الإسرائيلي يدعو سكان هذه القرى الجنوبية للتوجه إلى شمال نهر الأولي: أنقذوا حياتكم
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
05:26

مخزومي: خيارنا ككتلة تجدد واضح وهو مد اليد لتضامن وطني حقيقي ومن هنا كانت زيارتنا لبري الذي نعتبر أن موقعه الدستوري والسياسي يسمح له بلعب دور أساسي في عملية الإنقاذ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-09-14

بطولة كأس القارات بكرة السلة... الرياضي أمام فرصة تاريخية لاحراز المركز الثالث

LBCI
خبر عاجل
2024-09-14

الرياضي أمام فرصة احراز المركز الثالث بعد فوزه على فريق بترو دي لواندا بنتيجة 80-75 في بطولة كأس القارات بكرة السلة

LBCI
خبر عاجل
2024-08-08

على الرغم من خسارتها في النصف النهائي.. بطلة التايكواندو ليتيسيا عون أمام فرصة احراز ميدالية برونزية عند خوضها لاحقا مباراة تحديد المركز الثالث

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:06

روسيا تطالب إسرائيل بسحب قواتها من لبنان

LBCI
أخبار لبنان
09:04

إعتماد مركز بلدية دير عمار للرعاية الصحية مركزاً إستشفائياً لمساندة الوافدين

LBCI
أمن وقضاء
09:00

الغارات الاسرائيلية تقطع الطريق بين مرجعيون وحاصبيا...

LBCI
أخبار لبنان
08:59

إطلاق نداء عاجل للتعامل مع الأزمة الإنسانية الحالية... ياسين للـLBCI: هذه آلية توزيع الاموال

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
23:44

الجيش الإسرائيلي يواصل منذ فجر اليوم مداهمات محدودة ومستهدفة لأهداف لحزب الله في منطقة الحدود في جنوب لبنان ويقول إن عملية "السهام الشمالية" ستستمر وفقًا لتقييم الوضع وبالتوازي مع القتال في غزة وفي ساحات أخرى

LBCI
أخبار دولية
17:25

فرنسا ترسل سفينة عسكرية إلى سواحل لبنان "احترازيا" في حال اضطرت لإجلاء رعاياها

LBCI
منوعات
06:57

"لا أحد يستحق أن يكون ضحية جانبية"... كارن وازن: كم من الممكن أن يتحمل اللبناني بعد؟

LBCI
صحف اليوم
00:00

بري لـ"الشرق الأوسط": أتواصل مع "حزب الله" واتفاقي مع نصر الله مازال ساريًا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
09:00

الغارات الاسرائيلية تقطع الطريق بين مرجعيون وحاصبيا...

LBCI
أخبار لبنان
08:59

إطلاق نداء عاجل للتعامل مع الأزمة الإنسانية الحالية... ياسين للـLBCI: هذه آلية توزيع الاموال

LBCI
أخبار لبنان
03:49

إجتماعات متتالية في السرايا الحكومية...

LBCI
أخبار لبنان
03:47

قصف إسرائيليّ أدّى إلى قطع الطريق بين مرجعيون وحاصبيا...

LBCI
أمن وقضاء
03:47

الجانب الإسرائيلي أعلن أنه بدأ عملية برية... ماذا عن الجانب اللبناني؟

LBCI
أخبار لبنان
18:02

سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية بعد تحذيرات اسرائيلية..

LBCI
أخبار لبنان
17:30

قصف عنيف لبلدات جنوبية حدودية استعدادًا لتوغل بري اسرائيلي..اليكم الصورة

LBCI
أخبار لبنان
17:28

تفاصيل إجتماع الكابينت الحربي الاسرائيلي حول التوغّل البري...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:10

كامل تفاصيل اجلاء رعايا من لبنان...كما تفاصيل استهداف الكولا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
02:27

الجيش الاسرائيليّ إلى سكان لبنان: لعدم التحرك بالمركبات من منطقة الشمال إلى منطقة جنوب نهر الليطاني

LBCI
أخبار لبنان
15:59

الجيش الاسرائيلي ينذر سكان بعض الاحياء في الضاحية الجنوبية

LBCI
خبر عاجل
05:28

الجيش الإسرائيلي يدعو سكان هذه القرى الجنوبية للتوجه إلى شمال نهر الأولي: أنقذوا حياتكم

LBCI
خبر عاجل
14:51

الخارجية الأميركية: إسرائيل تنفّذ حاليا عمليات محدودة تستهدف بنى تحتية تابعة لحزب الله قرب الحدود

LBCI
خبر عاجل
23:54

شهداء بينهم نجل القيادي الفلسطيني منير المقدح وعدد من الجرحى جراء غارة إسرائيلية إستهدفت مخيم عين الحلوة فجرًا

LBCI
خبر عاجل
03:53

أضرار الغارات على الضاحية الجنوبية مساء أمس (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
17:42

مصادر عسكرية لرويترز: هجوم صاروخي يستهدف قاعدة عسكرية بها قوات أميركية قرب مطار بغداد الدولي

LBCI
خبر عاجل
06:23

النائب حسن فضل الله للـLBCI: المقاومة على جهوزية كاملة للإلتحام البري وهذا متروك للميدان والقيادات الميدانية وللخطط البديلة التي وضعتها المقاومة وصادق عليها السيد نصرالله قبل استشهاده

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More