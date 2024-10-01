يونيفيل: أي عبور إسرائيليّ عبر الحدود هو انتهاك لسيادة لبنان

نبّهت قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل) من أنّ أيّ توّغل اسرائيليّ عبر الحدود يعد انتهاكًا لسيادة لبنان وسلامة أراضيه، وذلك على ضوء إعلان اسرائيل بدئها هجومًا بريًا "محدودًا" ضد "حزب الله".



وقالت القوة في بيان "أي عبور إلى لبنان يعد انتهاكا لسيادة لبنان وسلامة أراضيه، وانتهاكا للقرار 1701".



وحضّت الأطراف كلها على "التراجع عن مثل هذه الأفعال التصعيدية التي لن تؤدي إلا إلى المزيد من العنف وسفك الدماء"، محذرة من أن "ثمن الاستمرار في المسار الحالي باهظ للغاية".