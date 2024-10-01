تركيا تحض إسرائيل على سحب جنودها من لبنان "في أسرع وقت ممكن"

نددت تركيا "بمحاولة اجتياح غير مشروعة" للبنان ودعت إسرائيل إلى سحب جنودها "في أسرع وقت ممكن"، على ما جاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية.



واعتبرت الخارجية التركية أن "انتهاك إسرائيل لسيادة ووحدة الأراضي عبر هجوم بري يشكل محاولة اجتياح غير مشروعة. هذا الهجوم يجب أن يتوقف في أسرع وقت ممكن ويجب أن ينسحب الجنود الإسرائيليون من الأراضي اللبنانية".



