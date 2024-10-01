عبدالله للـLBCI: للتركيز على المسائل التي تردع اسرائيل من التقدم في عدوانها على لبنان

أكّد النائب بلال عبدالله أنّ "حزب الله" يُحمّل ما وصلنا إليه بسبب حرب الاسناد، لكن ما تقوم به إسرائيل ضد لبنان يظهر أنّ ذلك مُخطّط له ما قبل جبهة الإسناد.



وشدّد، في حديث للـLBCI، إلى وجوب أن يتوحّد الشعب اللبنانيّ.



ورأى أنّ الموقف موقف وحدة وطنية والتحاليل السياسية يجب أن تكون مؤجلّة إلى ما بعد ضمان حماية الوطن.



ودعا إلى التركيز على المسائل التي تردع اسرائيل من التقدم في عدوانها على لبنان.



وقال: "إسرائيل تعمل على خلق شرخ بين "حزب الله" وبيئته وهي صادرت كل المحاولات لوقف اطلاق النار والاستسلام ليس الحل."



وأضاف عبدالله: "أشك بوجود عدالة دولية إذ لم يُرى من يوقف إسرائيل في غزة سابقًا ولن نؤمّن للعدو بالالتزام بأيّ قرار دوليّ."



أمّا في الملف الرئاسيّ، فدعا إلى انتخاب رئيس يفاوض ديبلوماسيًا.