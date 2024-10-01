عفيف: قصف مقر الموساد وقاعدة 8200 ليس إلا البداية

أكد مسؤول العلاقات الاعلامية في حزب الله محمد عفيف أن "كل الادعاءات الإسرائيلية أن قوات الاحتلال دخلت إلى لبنان هي ادعاءات كاذبة".‏وفي حديث لقناة الجزيرة، أشار إلى أنه "لم يحدث أي اشتباك بري مباشر بعد بين مجاهدي المقاومة وقوات الاحتلال".‏‏ولفت إلى أن "مجاهدي المقاومة مستعدون للمواجهة المباشرة مع قوات العدو التي تتجرأ أو تحاول دخول ‏الاراضي اللبنانية وإلحاق أكبر الخسائر فيها".‏وقال إن "⁠قصف مقر الموساد وقاعدة 8200 ليس إلا البداية".‏