فضل الله للـLBCI: كما قاومنا اسرائيل في الـ1982 سنقاومها ونقاتلها اليوم

شدّد النائب حسن فضل الله على أنّ استشهاد الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله خسارة كبيرة بالمعنى الماديّ لكنّ الاستشهاد مفهومه عند الحزب مكسب.وقال للـLBCI: "نرى حجم العدوان على بلدنا والنازحون هم أهلنا ونقدّر الوقفة الوطنية لمن استقبلهم ووقف إلى جانبهم."وأضاف: "شعبنا أيّ الميدان هو أوّل من يقول إذا ما زلنا نستطيع المواجهة."ولفت إلى أنّ المقاومة على جهوزية كاملة للإلتحام البريّ "وهذا متروك للميدان والقيادات الميدانية وللخطط البديلة، التي وضعتها المقاومة وصادق عليها السيد نصرالله قبل استشهاده".وأشار إلى أنّ المقاومة في موقع الدفاع عن لبنان ولن تسمح لإسرائيل بأن تنفّذ مشاريعها في لبنان.وقال: "كما قاومناها في الـ1982 سنقاومها ونقاتلها اليوم."ولفت إلى أنّ القدرة الصاروخية وجّهت ضربات في العمق الاسرائيليّ وأنّ ما يقولونه عن ضرب هذه القدرة غير صحيح.وأوضح أنّ المقاومة على تواصل وتنسيق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ومتفقون على موقف واحد.ورأى أنّ الانتصار اليوم هو منع اسرائيل من تحقيق اهدافها في الداخل اللبنانيّ أو في فرض شروطها على البلد.وقال: "البنية متكاملة ومتماسكة داخل الحزب وقيادة الحزب تمارس مهامها."وأضاف: "أمّا في موضوع انتخاب أمين عام للحزب فالسيد رسم لنا كل الطريق لسنوات طويلة المسار."