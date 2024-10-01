الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ميقاتي: نوجه نداء عاجلا لتقديم المزيد من الدعم لتقديم المساعدات الاساسية للمدنيين النازحين

أخبار لبنان
2024-10-01 | 06:44
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ميقاتي: نوجه نداء عاجلا لتقديم المزيد من الدعم لتقديم المساعدات الاساسية للمدنيين النازحين
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
ميقاتي: نوجه نداء عاجلا لتقديم المزيد من الدعم لتقديم المساعدات الاساسية للمدنيين النازحين

عقد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي إجتماعا مع المنظمات التابعة للأمم المتحدة وسفراء الدول المانحة في إطار خطة الاستجابة الحكومية لأزمة النزوح الناتجة عن العدوان الاسرائيلي على لبنان.
 
وشارك في الاجتماع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، ومكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية.

وقال ميقاتي: "نجتمع اليوم في الوقت الذي يواجه فيه لبنان واحدة من أخطر المحطات في تاريخه، حيث نزح نحو مليون شخص من شعبنا بسبب الحرب المدمرة التي تشنها اسرائيل على لبنان. ونحن نعمل بشكل دؤوب بالتعاون مع المؤسسات التابعة للامم المتحدة على تأمين الاحتياجات الأساسية للبنانيين النازحين، كما فعلنا خلال كل المراحل العصيبة التي مر بها لبنان".
 
وأضاف:"إننا نثمن جدا الدعم المتواصل الذي تقدمه الأمم المتحدة، كما نثمن دعم  الدول العربية الشقيقة وغيرها من الدول الصديقة. ونوجه اليوم  النداء بشكل عاجل لتقديم المزيد من الدعم لتعزيز جهودنا المستمرة في تقديم المساعدات الاساسية  للمدنيين النازحين".

ولفت الى انه تم انشاء، إطارا محددا وواضحا وفعالا لضمان التأمين السريع والفعال والشفاف وذلك بالتعاون والشراكة مع مؤسسات الأمم المتحدة لتقديم المساعدات الإنسانية.
 
وقال: "اناشدكم جميعا الاستمرار في الوقوف إلى جانب لبنان، ومساعدتنا في حماية ابناء شعبنا بكرامة حتى يتمكنوا من العودة بأمان إلى منازلهم وبلداتهم".

أخبار لبنان

آخر الأخبار

عاجلا

لتقديم

المزيد

الدعم

لتقديم

المساعدات

الاساسية

للمدنيين

النازحين

LBCI التالي
فضل الله للـLBCI: كما قاومنا اسرائيل في الـ1982 سنقاومها ونقاتلها اليوم
"مقيمون ومنتشرون من أجل لبنان": لاستعادة السيادة والوحدة الوطنية وانتخاب رئيس فورًا!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
04:19

ميقاتي: نوجه النداء بشكل عاجل لتقديم المزيد من الدعم

LBCI
آخر الأخبار
17:08

الخارجية القطرية: رئيس الوزراء أكد باتصال مع ميقاتي استعداد الدوحة الكامل لتقديم كل ما من شأنه خفض التصعيد

LBCI
رياضة
2024-07-20

البادل وسيلة لتقديم الدعم الانساني

LBCI
خبر عاجل
04:05

ميقاتي ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان يطلقان نداءً عاجلًا لجمع 426 مليون دولار للتعامل مع الأزمة الإنسانية الحالية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:06

روسيا تطالب إسرائيل بسحب قواتها من لبنان

LBCI
أخبار لبنان
09:04

إعتماد مركز بلدية دير عمار للرعاية الصحية مركزاً إستشفائياً لمساندة الوافدين

LBCI
أمن وقضاء
09:00

الغارات الاسرائيلية تقطع الطريق بين مرجعيون وحاصبيا...

LBCI
أخبار لبنان
08:59

إطلاق نداء عاجل للتعامل مع الأزمة الإنسانية الحالية... ياسين للـLBCI: هذه آلية توزيع الاموال

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-09-18

رحلة البيجر المفخخ بين تايوان والمجر وعناصر حزب الله

LBCI
أخبار لبنان
18:02

سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية بعد تحذيرات اسرائيلية..

LBCI
آخر الأخبار
2024-09-15

الديوان الملكي الأردني: الملك عبد الله يقبل إستقالة الحكومة

LBCI
فنّ
2024-09-30

معين شريف: "سنبقى على نهجك"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
09:00

الغارات الاسرائيلية تقطع الطريق بين مرجعيون وحاصبيا...

LBCI
أخبار لبنان
08:59

إطلاق نداء عاجل للتعامل مع الأزمة الإنسانية الحالية... ياسين للـLBCI: هذه آلية توزيع الاموال

LBCI
أخبار لبنان
03:49

إجتماعات متتالية في السرايا الحكومية...

LBCI
أخبار لبنان
03:47

قصف إسرائيليّ أدّى إلى قطع الطريق بين مرجعيون وحاصبيا...

LBCI
أمن وقضاء
03:47

الجانب الإسرائيلي أعلن أنه بدأ عملية برية... ماذا عن الجانب اللبناني؟

LBCI
أخبار لبنان
18:02

سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية بعد تحذيرات اسرائيلية..

LBCI
أخبار لبنان
17:30

قصف عنيف لبلدات جنوبية حدودية استعدادًا لتوغل بري اسرائيلي..اليكم الصورة

LBCI
أخبار لبنان
17:28

تفاصيل إجتماع الكابينت الحربي الاسرائيلي حول التوغّل البري...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:10

كامل تفاصيل اجلاء رعايا من لبنان...كما تفاصيل استهداف الكولا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
02:27

الجيش الاسرائيليّ إلى سكان لبنان: لعدم التحرك بالمركبات من منطقة الشمال إلى منطقة جنوب نهر الليطاني

LBCI
أخبار لبنان
15:59

الجيش الاسرائيلي ينذر سكان بعض الاحياء في الضاحية الجنوبية

LBCI
خبر عاجل
05:28

الجيش الإسرائيلي يدعو سكان هذه القرى الجنوبية للتوجه إلى شمال نهر الأولي: أنقذوا حياتكم

LBCI
خبر عاجل
14:51

الخارجية الأميركية: إسرائيل تنفّذ حاليا عمليات محدودة تستهدف بنى تحتية تابعة لحزب الله قرب الحدود

LBCI
خبر عاجل
23:54

شهداء بينهم نجل القيادي الفلسطيني منير المقدح وعدد من الجرحى جراء غارة إسرائيلية إستهدفت مخيم عين الحلوة فجرًا

LBCI
خبر عاجل
03:53

أضرار الغارات على الضاحية الجنوبية مساء أمس (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
17:42

مصادر عسكرية لرويترز: هجوم صاروخي يستهدف قاعدة عسكرية بها قوات أميركية قرب مطار بغداد الدولي

LBCI
خبر عاجل
06:23

النائب حسن فضل الله للـLBCI: المقاومة على جهوزية كاملة للإلتحام البري وهذا متروك للميدان والقيادات الميدانية وللخطط البديلة التي وضعتها المقاومة وصادق عليها السيد نصرالله قبل استشهاده

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More