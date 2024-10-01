بري طالب الامم المتحدة إنشاء جسر جوي يؤمن إيصال المواد الإغاثية

توجه رئيس مجلس النواب نبيه بري، بالتقدير لـ"الجهود التي تبذلها الحكومة في إطار تأمين الإحتياجات الضروريه لإغاثة وإيواء النازحين جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان،على الرغم من الإمكانات المتواضعة والمتوافرة لديها، داعيا الحكومة في هذا المجال الى القيام بجهد مضاعف وأكبر وهي قادرة على ذلك"، مؤكدا "تبني النداء الذي وجهه الرئيس نجيب ميقاتي للدول المانحة والجهات الإغاثية المعنية".



وطالب بري الوزارات والهيئة العليا للإغاثة الإضطلاع بأدوارها من دون تلكؤ بوضع ما هو متوافر لديها من إمكانات لتأمين كافة مستلزمات الحياة الكريمة للنازحين إيواء وخدمات إجتماعية وصحية وطبية، ولاسيما أننا على ابواب فصل الشتاء".



وجدد شكره للدول العربية الشقيقة والدول الصديقة "التي بادرت بإرسال المساعدات الفورية"، مطالبا الأمم المتحدة بإنشاء جسر جوي يؤمن إيصال المواد الإغاثية ويكسر الحصار الجوي المفروض إسرائيليا على لبنان.



وتوجه بري بـ"تحية شكر وتقدير الى اللبنانيين، كل اللبنانيين وللقوى السياسية والروحية والجمعيات الاهلية كافة، في مختلف المناطق على مبادرتهم لإستضافة أهلنا النازحين من الجنوب والبقاع والضاحيةالجنوبية لبيروت الذين أخرجهم العدوان الاسرائيلي وآلته التدميرية من ديارهم بغير حق.



وقدر بري للنازحين "صبرهم على عظيم معاناتهم وتضحياتهم"، مناشدا إياهم "بتجنب أي تعد على الأملاك الخاصة تحت أي ظرف من الظروف".



وطالب الصليب الأحمر الدولي واللبناني القيام بـ"واجباتهما لإيصال الإمدادات الغذائية والطبية الى اللبنانيين في الجنوب".