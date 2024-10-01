باسيل: للإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية لأنّ عدم انتخابه هو خدمة لإسرائيل

أكّد النائب جبران باسيل أنّ خسارة الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله هي خسار للبنانيين جميعهم.



ولفت إلى أنّ بوحدة اللبنانيين ينجح لبنان بالوقوقف في وجه العدوان الاسرائيليّ.



وقال: " بيوتنا بيوت بعضنا والعيش الواحد يترجم في هكذا محن."



وشدّد على وجوب أن يكون الهم هم إبعاد الذل عن الشعب اللبنانيّ.



وأوضح أنّ لبنان أصبح في موقع ثان من الحرب، إذ إنّ "موقفنا من الحرب معروف" لكن، "أمام خطر احتلال اسرائيليّ لأرضنا يجب وقف اطلاق النار لمنع ذلك.



وقال: "مواجهة إسرائيل تتطلب دولة تواجهها وليس فقط المقاومة وتتطلب أن نشارك جميعًا في هذا الحمل."



ودعا إلى الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، لانّ "عدم انتخاب رئيس هو خدمة لاسرائيل".



كما دعا إلى الاتفاق على رئيس يجمع اللبنانيين لا يفرقهم فتسقط الشكليات كلها.





