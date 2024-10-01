بولندا تعتزم خفض عدد الموظفين بسفارتها في لبنان

أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية البولندية أن وارسو ستقلص عدد الموظفين في سفارتها ببيروت.



وقال إن بولندا ستنظم عمليات لنقل رعاياها الراغبين في مغادرة لبنان.