تعميم من وزير الشباب والرياضة بتأجيل انتخابات الاتحادات والجمعيات

أصدر وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال جورج كلاس التعميم رقم ٢٠٢٤/١/٩ تاريخ ١ تشرين الاول ٢٠٣٤ المتعلق بتأجيل انتخابات الاتحادات والجمعيات وجاء فيه:



"بالاستناد إلى التعميم ٢٠٢٤/١/٨ تاريخ ٢٥ ايلول ٢٠٢٤،



وبسبب العدوان الاسرائيلي الهمجي على لبنان، وما يتعرض له الوطن، وحفاظاً على السلامة العامة.



يُطلب الى الاتحادات والجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية تأجيل انتخاباتها المقررة مُسبقاً إلى موعد لاحق يراعي الأوضاع القائمة.



على أن تقوم الهيئات الإدارية القائمة حالياً بالاستمرار في تسيير شوؤن الاتحادات والجمعيات لحين انجاز الانتخابات وفق الظروف التي تسمح بذلك".