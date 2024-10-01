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وزارة الصحة تذكّر بالخدمات الطبية المقدمة للنازحين وتضيف 1214 على الخط الساخن 1787 للتواصل معهم

أخبار لبنان
2024-10-01 | 08:44
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وزارة الصحة تذكّر بالخدمات الطبية المقدمة للنازحين وتضيف 1214 على الخط الساخن 1787 للتواصل معهم
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وزارة الصحة تذكّر بالخدمات الطبية المقدمة للنازحين وتضيف 1214 على الخط الساخن 1787 للتواصل معهم

ذكّر المكتب الاعلامي لوزارة الصحة العامة بتفاصيل الرعاية الطبية المقدمة للنازحين ودعاهم إلى التواصل معها على الخط الساخن 1787، والذي أضيف إليه الخط الساخن 1214 بحيث يكون الرقمان مخصصين لخدمة النازحين وللرد على الاستفسارات المتعلقة بالخدمات الصحية التي يحتاجون إليها، وذلك وفق ما يلي: 

- تحويل الذين يحتاجون لغسيل كلى إلى المراكز المتخصصة.

- تحويل مرضى السرطان الذين يأخذون العلاج الإشعاعي إلى أقسام العلاج النهاري في المستشفيات في أماكن النزوح، وكذلك تأمين أدوية مرضى السرطان التي كانوا يستلمونها من الصيدليات، وذلك عبر التواصل على الرقم الساخن 1787 او الرقم 1214 المخصص لمرضى السرطان حصرا.

- متابعة النساء الحوامل. 

ولفت البيان إلى أن "الفرق التابعة للوزارة ستتفقد النازحين في مراكز الإيواء لتعبئة استمارات تتعلق بحاجاتهم الصحية حرصا على عدم حصول اي نقص في الخدمات الصحية التي يحتاجون إليها".

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