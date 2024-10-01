أدرعي: الجيش الاسرائيلي نفذ عشرات العمليات العسكرية محددة الهدف داخل جنوب لبنان

#عاجل كشف النقاب: قوات جيش الدفاع نفذت عشرات العمليات العسكرية محددة الهدف داخل جنوب لبنان لتدمير وتحييد مجمعات قتالية تابعة لحزب الله



⭕️خلال الأشهر الأخيرة، نفذت قوات جيش الدفاع عشرات العمليات العسكرية الموجهة عبر الحدود في جنوب لبنان، بهدف تدمير وتحييد قدرات حزب الله في القرى… pic.twitter.com/kA4PbM880y — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 1, 2024

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي أدرعي أن الجيش الاسرائيلي نفذ خلال الأشهر الأخيرة، عشرات العمليات العسكرية الموجهة عبر الحدود في جنوب لبنان، بهدف تدمير وتحييد قدرات حزب الله في القرى والمناطق الحدودية.وقال أدرعي عبر موقع "إكس": "قادت قيادة الشمال العشرات من عمليات المداهمة الموجهة التي نفذتها قواتنا عبر الحدود مستهدفة مواقع "قوة الرضوان" التابعة لحزب الله، لضرب قدراتها على تنفيذ هجمات واقتحام السيادة الإسرائيلية".واضاف: "المقاتلون اقتحموا القرى والمناطق الوعرة، واكتشفوا فتحات تحت الأرض في العديد من المواقع الحدودية، حيث تم العثور على مخازن أسلحة، ومواقع تجهيز للمقاتلين، وأنفاق. كما جمعت القوات معلومات استخباراتية هامة، ودمرت أسلحة ومنشآت بما في ذلك بنى تحت الأرض وأسلحة متقدمة من صنع إيراني".ولفت الى انه خلال 200 ليلة من العمليات، وعلى مدار مئات الأيام، نفذ الجيش الاسرائيلي عشرات العمليات في لبنان، حيث اكتشف ودمر العديد من المجمعات تحت الأرض، واستهدف آلاف الأهداف العسكرية، بما في ذلك مئات مخازن الأسلحة وعشرات الأطنان من المتفجرات ومئات المواقع. وتم نقل بعض الأسلحة إلى داخل إسرائيل.