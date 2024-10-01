إعتماد مركز بلدية دير عمار للرعاية الصحية مركزاً إستشفائياً لمساندة الوافدين

أعلن مركز بلدية دير عمار ـ المنية للرعاية الصحية الأولية (مستوصف بلدية دير عمار) أنه "بتوجيه من وزاره الصحة العامة تم إعتماده كمركز إستشفائي لمساندة أهلنا المتواجدين في مراكز الإيواء المعتمدة في دير عمار، الوافدين من الجنوب والبقاع وبيروت والضاحية الجنوبية، وهي معهد ديرعمار الفني الرسمي وثانوية الشهيد الرائد وسام عيد".



ودعا المركز "من يحتاج إلى أي مساعدة طبية التوجه إلى مستوصف بلدية دير عمار ، أو الإتصال به هاتفياً على الرقم 06461411، أو الإتصال بمدير المستوصف الدكتور عبد الرحمن الدهيبي على الرقم 03472422".