روسيا تطالب إسرائيل بسحب قواتها من لبنان

طالبت روسيا إسرائيل بسحب قواتها من لبنان، محذرة من أن الهجوم سيؤدي إلى مزيد من تصعيد العنف في الشرق الأوسط.



وقالت وزارة الخارجية الروسية: "تدين روسيا بشدة الهجوم على لبنان وتطالب السلطات الإسرائيلية بالوقف الفوري للأعمال القتالية وسحب قواتها من الأراضي اللبنانية والسعي بشكل حقيقي لوسائل سلمية لحل الصراع في الشرق الأوسط".

