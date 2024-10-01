مصادر للـLBCI: المركزي أكد أنه على كل المصارف التجاوب سريعا مع التعديل على التعميمين ١٥٨ و١٦٦

علمت الـLBCI من مصادر متابعة أن مصرف لبنان أكد أنه على كل المصارف أن تتجاوب بشكل سريع مع التعديل الذي طرأ على التعميمين ١٥٨ و١٦٦ لشهر تشرين الأول فقط والذان يقضيان بأن يتقاضى المستفيدون ثلاث دفعات لا سيما وأن المركزي إستطاع أن يؤمّن للمصارف الدولارات اللازمة لتغطية هذه الدفعات وعلى المصارف أن تبدأ بتسديدها.



ولفتت المصادر إلى أن إيجاد الآلية لتأمين هذه الدفعات الثلاث لم يكن سهلا في خلال الفترة القصيرة التي فصلت بين اتخاذ القرار واستحقاق الدفع وقد استلزم ذلك تعديلا في أنظمة المحاسبة والمعلوماتية المعتمدة في المركزي، مما شكل تحديات نجح المركزي في تجاوزه بصورة قياسية.



وأشارت المصادر من جهة ثانية إلى أن ما تعانيه المصارف جراء الحرب من إقفال قسري لعدد من الفروع، إضافة إلى الحاجة الملحة للمواطنين ولا سيما النازحين منهم لتقاضي هذه المستحقات أدى إلى بعض الازدحام في المصارف ويحتاج الأمر إلى أيام معدودة لتعود الأمور إلى طبيعتها.