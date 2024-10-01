أردوغان: سنقف إلى جانب أشقائنا اللبنانيين وسندعمهم بكل الوسائل الممكنة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا ستقف إلى جانب لبنان وتدعمه بكل الوسائل في الوقت الذي تشن فيه إسرائيل غارات على البلاد في إطار توغل بري تقول إنه "محدود".



وقال أردوغان في كلمة ألقاها في افتتاح جلسات البرلمان التركي بعد عطلته الصيفية: "لن نترك إخواننا اللبنانيين وحدهم في هذه الأيام الصعبة وسندعمهم بكل الوسائل المتاحة لنا".