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ميقاتي شكر ايطاليا وقطر والاردن على الجهود التي تبذلها لوقف العدوان على لبنان
أخبار لبنان
2024-10-01 | 10:30
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ميقاتي شكر ايطاليا وقطر والاردن على الجهود التي تبذلها لوقف العدوان على لبنان
تقدم رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بالشكر من ايطاليا وقطر والاردن على الجهود التي تبذلها لوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان والدعم الذي تقدموها لتجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها.
وكان ميقاتي تلقى اتصالا من رئيسة وزراء ايطاليا جورجيا ميلوني عبرت خلاله عن تضامنها الكامل مع لبنان، مؤكدة انها تواصل كل المساعي الديبلوماسية لوقف اطلاق النار وحماية المدنيين.
وشددت على ان بلادها مستعدة للمساهمة في جهود الاغاثة التي تقوم بها الحكومة بالتعاون مع منظمات الامم المتحدة.
كما تلقى اتصالا من رئيس الوزراء ووزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني الذي اكد "تضامن قطر الكامل مع الأشقاء في لبنان والاستعداد لتقديم كل الدعم اللازم للشعب اللبناني الشقيق لمواجهة التبعات المدمرة للعدوان الإسرائيلي".
الى ذلك، تلقى ميقاتي اتصالا من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في الاردن أيمن الصفدي جدد خلاله "تأكيد وقوف وقوف المملكة المطلق مع لبنان وأمنه واستقراره وسيادته وسلامة مواطنيه ورفض العدوان الإسرائيلي عليه".
ونقل الصفدي إلى ميقاتي "توجيهات الملك عبدالله الثاني تقديم كل المساعدات الممكنة للبنان الشقيق في مواجهة تبعات الحرب عليه، ودعم جهوده المستهدفة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار".
وشدد الصفدي على" ضرورة تحرك المجتمع الدولي فوراً للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار، وتنفيذ القرار 1701، ودعم الموقف اللبناني الذي عبر عنه رئيس الحكومة امس ".
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