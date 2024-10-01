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شقير يطالب بإجراءات سريعة لتنظيم أوضاع النازحين وتلبية إحتياجاتهم ومنع حصول إشكالات وتعديات

أخبار لبنان
2024-10-01 | 11:34
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شقير يطالب بإجراءات سريعة لتنظيم أوضاع النازحين وتلبية إحتياجاتهم ومنع حصول إشكالات وتعديات
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شقير يطالب بإجراءات سريعة لتنظيم أوضاع النازحين وتلبية إحتياجاتهم ومنع حصول إشكالات وتعديات

شدد رئيس تجمع "كلنا لبيروت" الوزير السابق محمد شقير على ضرورة قيام الدولة بإجراءات سريعة لتنظيم أوضاع النازحين واستيعابهم وتوفير إحتياجاتهم الأساسية ومنع حصول تجاوزات وتعديات كالتي شاهدناها في اليومين الاخيرين في العاصمة.

وعلى هذا الأساس طالب شقير بالآتي:
أـولاً: ضرورة تحرك كل اجهزة الدولة المعنية لتنظيم عملية النزوح والإستجابة لمتطلبات النازحين، إذ لا يعقل ومن غير المقبول ترك عدد كبير من اللبنانيين ينامون في العراء ومن دون أدنى مقومات للحياة.
ثانياً: ضرورة تحرك القوى الأمنية والعسكرية لمواكبة هذه العملية الهامة جداً، ولفرض النظام والأمن، ولمنع حصول إشكالات وتعديات على الأملاك الخاصة من بعض المتجاوزين.
ثالثاً: ضرورة تحرك المجتمع الدولي وخصوصاً المنظمات الإغاثية والإنسانية لتوفير المساعدات الملحة للبنان لتمكين الدولة من القيام بواجباتها تجاه النازحينوتأمين كافة مستلزمات الحياة الكريمة لهم.
رابعاً: إعطاء عناية خاصة بالعاصمة بيروت، كونها تحمل العبء الأكبر وعلى مختلف المستويات، إن كان من قبل القوى الأمنية لفرض النظام ومنع التجاوزات، أو لجهة توفير المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية والمياه والغذاء، أو الإهتمام بالنظافة وتنظيم السير بعدماباتتبيروت تكتظ بالسيارات المركونة على جانبي الشوارع.

ونَبَّهَ شقير الى أنه وفي هذه المرحلة الصعبة والمكلفة، قدرات لبنان بكليته، دولة وشعب، متآكلة، مبدياً تقديره لجهود رئيس مجلس الوزارء نجيب ميقاتيبتوجيه نداء لكل الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية لتقديم المساعدات العاجلة للبنان.

كما أشاد شقير بموقف رئيس مجلس النواب نبيه بري الوطني والمسؤول، بمناشدة النازحين "بتجنب أي تعدٍ على الأملاك الخاصة تحت أي ظرف من الظروف".
 

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