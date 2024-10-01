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الاتحاد الأوروبي: الجيش اللبناني مدعو أكثر من أي وقت مضى إلى تأدية دور حاسم كضامن للاستقرار المحلي والإقليمي

أخبار لبنان
2024-10-01 | 12:02
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الاتحاد الأوروبي: الجيش اللبناني مدعو أكثر من أي وقت مضى إلى تأدية دور حاسم كضامن للاستقرار المحلي والإقليمي
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الاتحاد الأوروبي: الجيش اللبناني مدعو أكثر من أي وقت مضى إلى تأدية دور حاسم كضامن للاستقرار المحلي والإقليمي

جدّد الاتحاد الأوروبي دعوته لوقف فوري لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، داعبا الطرفين إلى الالتزام بالتنفيذ الكامل والمتناسب لقرار مجلس الأمن الدولي 1701، لضمان العودة الآمنة للسكان النازحين على كلا الجانبين من الحدود كجزء من تسوية تفاوضية أوسع.

واسف في بيان "للخسائر الكبيرة في صفوف المدنيين في لبنان، وتدمير البنى التحتية المدنية وما يترتب على ذلك من آثار طويلة الأجل، وارتفاع عدد المشردين داخلياً على كلا الجانبين"، وحثّ " من جديد على احترام القانون الإنساني الدولي في جميع الظروف. وينبغي الآن إسكات الأسلحة، ويجب أن يتكلم صوت الدبلوماسية وأن يسمعه الجميع".

وشدد الاتحاد الاوروبي على أنه "يجب أن يتوقف إطلاق حزب الله للصواريخ والقذائف الأخرى على الأراضي الإسرائيلية، والذي بدأ في 8 تشرين الأول الماضي". 

كما شدد على وجوب "ضمان سيادة كل من إسرائيل ولبنان. ومن شـأن أي تدخل عسكري آخر أن يؤدي إلى تفاقم الوضع بشكل كبير. ويشعر الاتحاد الأوروبي بقلق بالغ إزاء مخاطر التصعيد الإضافي للنزاع في جميع أنحاء المنطقة، ونحثُّ جميع الأطراف في المنطقة على التحلّي بضبط النفس لصالح وقف التصعيد".

واعتبر أن " الحجم الهائل للأوضاع الإنسانية المتدهورة بسرعة يستدعي تقديم مساعدة دولية عاجلة. وقد حشد الاتحاد الأوروبي طاقاته بالكامل وأعلن للتو عن تقديم مساعدة إضافية في 29 أيلول، علاوةً على الالتزامات السابقة. ويجري النظر في تقديم دعم إضافي من الاتحاد الأوروبي لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة".

وتابع:" إلى ذلك، يجري التنسيق القنصلي بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومع بلدان أخرى في الوقت الفعلي لضمان استعدادنا لأي حالة طوارئ.

إنَّ الجيش اللبناني مدعو أكثر من أي وقت مضى إلى تأدية دور حاسم كضامن للاستقرار المحلي والإقليمي. واعتمد الاتحاد الأوروبي في 23 أيلول تدبير مساعدة جديد لتمكين الجيش اللبناني ونحن على استعداد لزيادة دعمه في ضوء تطور الحالة. ويدعو الاتحاد الأوروبي جميع شركاء لبنان إلى المساهمة في تقوية الجيش اللبناني، وهو على استعداد لتسهيل التنسيق الدولي لهذه الجهود حسب الاقتضاء.

في حالة الطوارئ الراهنة، تضطلع اليونيفيل أيضاً بدور أساسي في تحقيق الاستقرار. لذلك فإنَّ سلامة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وأمنها أمر بالغ الأهمية، وندعو جميع الأطراف إلى حماية المهمة الحيوية لهذه القوات ودعمها. ويعرب الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء عن استعداده للبناء على دعمهم الثابت لليونيفيل لتسهيل إنجاز مهمتها، بما في ذلك تعزيز دورها في إطار قرارات مجلس الأمن الدولي.

في لحظات الحاجة هذه، يتعين على جميع القادة اللبنانيين الآن وضع المصالح الوطنية أولاً والعمل معاً لاستعادة عمل مؤسسات الدولة اللبنانية، لاسيما من خلال انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة مكتملة الصلاحيات. والاتحاد الأوروبي على استعداد لمساعدة لبنان في تقوية مؤسسات دولته واتخاذ الخطوات اللازمة لتعافيه".

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