حميه: السماح بإقلاع الطائرات نحو الغرب بعد التنسيق مع سلطات الطيران القبرصي

أعلن المكتب الاعلامي لوزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حميه أنه "بناء على توصية المعنيين في المديرية العامة للطيران المدني، السماح بإقلاع الطائرات نحو الغرب بعد التنسيق مع سلطات الطيران القبرصي إلى حين تقييم المستجدات والمعطيات لاتخاذ القرار المناسب الذي يضمن سلامة الحركة الجوية في الاجواء اللبنانية وفق المعيار والمقاييس الدولية".