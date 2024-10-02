أدرعي لسكان جنوب لبنان: لعدم التنقّل بالمركبات من منطقة شمال نهر الليطاني إلى جنوبها

#عاجل ‼️ تحذير عاجل لسكان جنوب لبنان

⭕️يدور قتال عنيف في جنوب لبنان حيث يستغل عناصر حزب الله البيئة المدنية والمدنيين دروعًا بشرية لشن هجوماته .

⭕️من أجل سلامتكم الشخصية نطلب منكم عدم الانتقال بالمركبات من منطقة شمال نهر الليطاني إلى جنوبها.

⭕️سيعمل جيش الدفاع على تعطيل تحركات… pic.twitter.com/THLai2e1yX — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 2, 2024

وجّه المتحدث باسم الجيش الاسرائيليّ للاعلام العربيّ أفيخاي أدرعي تحذيرًا عاجلًا لسكان جنوب لبنان لعدم التنقل بالمركبات من منطقة شمال نهر الليطاني إلى جنوبها.وكتب عبر اكس:"يدور قتال عنيف في جنوب لبنان حيث يستغل عناصر حزب الله البيئة المدنية والمدنيين دروعًا بشرية لشن هجوماته .من أجل سلامتكم الشخصية نطلب منكم عدم الانتقال بالمركبات من منطقة شمال نهر الليطاني إلى جنوبها.سيعمل جيش الدفاع على تعطيل تحركات عناصر حزب الله وسيمنع منهم تنفيذ هجماتهمهذا التحذير ساري حتى إشعار آخر."