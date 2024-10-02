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أدرعي لسكان جنوب لبنان: لعدم التنقّل بالمركبات من منطقة شمال نهر الليطاني إلى جنوبها

أخبار لبنان
2024-10-02 | 00:37
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أدرعي لسكان جنوب لبنان: لعدم التنقّل بالمركبات من منطقة شمال نهر الليطاني إلى جنوبها
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أدرعي لسكان جنوب لبنان: لعدم التنقّل بالمركبات من منطقة شمال نهر الليطاني إلى جنوبها

وجّه المتحدث باسم الجيش الاسرائيليّ للاعلام العربيّ أفيخاي أدرعي تحذيرًا عاجلًا لسكان جنوب لبنان لعدم التنقل بالمركبات من منطقة شمال نهر الليطاني إلى جنوبها. 

وكتب عبر اكس: 
"يدور قتال عنيف في جنوب لبنان حيث يستغل عناصر حزب الله البيئة المدنية والمدنيين دروعًا بشرية لشن هجوماته .
من أجل سلامتكم الشخصية نطلب منكم عدم الانتقال بالمركبات من منطقة شمال نهر الليطاني إلى جنوبها. 
سيعمل جيش الدفاع على تعطيل تحركات عناصر حزب الله وسيمنع منهم تنفيذ هجماتهم
هذا التحذير ساري حتى إشعار آخر."

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