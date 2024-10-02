أدرعي لسكان جنوب لبنان: لعدم التنقّل بالمركبات من منطقة شمال نهر الليطاني إلى جنوبها

#عاجل ‼️ تحذير عاجل لسكان جنوب لبنان
⭕️يدور قتال عنيف في جنوب لبنان حيث يستغل عناصر حزب الله البيئة المدنية والمدنيين دروعًا بشرية لشن هجوماته .
⭕️من أجل سلامتكم الشخصية نطلب منكم عدم الانتقال بالمركبات من منطقة شمال نهر الليطاني إلى جنوبها.
⭕️سيعمل جيش الدفاع على تعطيل تحركات… pic.twitter.com/THLai2e1yX
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 2, 2024
#عاجل ‼️ تحذير عاجل لسكان جنوب لبنان
⭕️يدور قتال عنيف في جنوب لبنان حيث يستغل عناصر حزب الله البيئة المدنية والمدنيين دروعًا بشرية لشن هجوماته .
⭕️من أجل سلامتكم الشخصية نطلب منكم عدم الانتقال بالمركبات من منطقة شمال نهر الليطاني إلى جنوبها.
⭕️سيعمل جيش الدفاع على تعطيل تحركات… pic.twitter.com/THLai2e1yX