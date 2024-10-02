وزارة الصحة: 55 شهيدًا حصيلة الغارات الإسرائيلية الثلاثاء

استشهد 55 شخصًا وأُصيب 156 آخرون بجروح، جراء غارات إسرائيلية على مناطق مختلفة من لبنان الثلاثاء، كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية.



وقالت الوزارة إنّ الغارات الإسرائيلية "في الساعات الأربع والعشرين الماضية على بلدات وقرى جنوب لبنان والنبطية والبقاع وبعلبك-الهرمل وجبل لبنان أدّت في حصيلة إجمالية إلى استشهاد 55 شخصًا وإصابة 156 بجروح".