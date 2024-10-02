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مهمات الدفاع المدني المنفذة من مساء الثلاثاء حتى صباح اليوم...

أخبار لبنان
2024-10-02 | 03:00
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مهمات الدفاع المدني المنفذة من مساء الثلاثاء حتى صباح اليوم...
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مهمات الدفاع المدني المنفذة من مساء الثلاثاء حتى صباح اليوم...

نشرت المديرية العامة للدفاع المدني بيانا بالمهمات المنفذة منذ الساعة ٨،٠٠ من مساء الثلاثاء بتاريخ ١-١٠-٢٠٢٤ ولغاية الساعة من تاريخ اليوم الأربعاء الواقع في ٢-١٠-٢٠٢٤: 

ضاحية بيروت الجنوبية: 
- انتشال جثامين شهيدين وسحب ٦ جرحى ونقل أحدهم الى المستشفى جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت احد المباني السكنية في محلة الجندولين وإعادة فتح الطريق التي قطعت بسبب الركام.
- إطفاء النيران التي اندلعت في موقع الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منطقة الحدث
- إطفاء النيران التي اندلعت في مستودع للمواد الغذائية مقابل معمل غندور
- إطفاء النيران التي اندلعت في محلة الاجنحة الخمسة جراء غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الشويفات
- إطفاء حريق شقة سكنية ومحلات في مشروع الواحة - الكفاءات
- إطفاء حريق شقة سكنية جراء غارة إسرائيلية قرب مجمع سكني في الرويس /الجاموس


بيروت:
 
-إنتهاء عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل في موقع الغارة الإسرائيلية التي استهدفت احد المباني السكنية في منطقة الجناح. وقد بلغت حصيلة عمليات الدفاع المدني:
-إخماد النيران داخل ٣ شقق سكنية
-اخلاء سكان المبنى
-انتشال جثماني شهيدين
-سحب ٣٣ جريح

قضاء صور
- الكشف على مواقع الغارات الإسرائيلية التي استهدفت بلدة المساكن ومفترق العباسية والزراعة دون تسجيل وقوع اصابات.
- نقل ٦ جرحى (من التابعية السورية) جراء غارة إسرائيلية استهدفت فيلا في بلدة علما الى المستشفى الايطالي. كما تم نقل ٥ جرحى آخرين الى المستشفى بواسطة جهات اغاثية اخرى.
- إطفاء حريق منزل في بلدة البرغلية.
- إخماد حريق سيارة نتيجة حادث سير وقع على اوتوستراد عدلون على اثر غارة إسرائيلية قريبة
- إخماد حريق أعشاب وأشجار على طريق الصرفند

محافظة بعلبك:
 
- إطفاء 
-منازل ( عدد ٢) 
-منشرة (عدد ١) 
محافظة النبطية:
- التوجه بآليات الإطفاء والإسعاف للكشف على مواقع الغارات التي استهدفت مدينة النبطية منذ قليل. 
- انتشال جثامين ٣ شهداء وسحب جرحى من بلدة ميفدون ونقلهم الى المستشفيات
- إخماد حريق منزل في زبدين
- اخلاء ثلاثة مسنين من بلدة كفرشوبا ونقلهم إلى مكان آمن.

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