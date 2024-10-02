مهمات الدفاع المدني المنفذة من مساء الثلاثاء حتى صباح اليوم...

نشرت المديرية العامة للدفاع المدني بيانا بالمهمات المنفذة منذ الساعة ٨،٠٠ من مساء الثلاثاء بتاريخ ١-١٠-٢٠٢٤ ولغاية الساعة من تاريخ اليوم الأربعاء الواقع في ٢-١٠-٢٠٢٤:



ضاحية بيروت الجنوبية:

- انتشال جثامين شهيدين وسحب ٦ جرحى ونقل أحدهم الى المستشفى جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت احد المباني السكنية في محلة الجندولين وإعادة فتح الطريق التي قطعت بسبب الركام.

- إطفاء النيران التي اندلعت في موقع الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منطقة الحدث

- إطفاء النيران التي اندلعت في مستودع للمواد الغذائية مقابل معمل غندور

- إطفاء النيران التي اندلعت في محلة الاجنحة الخمسة جراء غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الشويفات

- إطفاء حريق شقة سكنية ومحلات في مشروع الواحة - الكفاءات

- إطفاء حريق شقة سكنية جراء غارة إسرائيلية قرب مجمع سكني في الرويس /الجاموس





بيروت:



-إنتهاء عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل في موقع الغارة الإسرائيلية التي استهدفت احد المباني السكنية في منطقة الجناح. وقد بلغت حصيلة عمليات الدفاع المدني:

-إخماد النيران داخل ٣ شقق سكنية

-اخلاء سكان المبنى

-انتشال جثماني شهيدين

-سحب ٣٣ جريح



قضاء صور:

- الكشف على مواقع الغارات الإسرائيلية التي استهدفت بلدة المساكن ومفترق العباسية والزراعة دون تسجيل وقوع اصابات.

- نقل ٦ جرحى (من التابعية السورية) جراء غارة إسرائيلية استهدفت فيلا في بلدة علما الى المستشفى الايطالي. كما تم نقل ٥ جرحى آخرين الى المستشفى بواسطة جهات اغاثية اخرى.

- إطفاء حريق منزل في بلدة البرغلية.

- إخماد حريق سيارة نتيجة حادث سير وقع على اوتوستراد عدلون على اثر غارة إسرائيلية قريبة

- إخماد حريق أعشاب وأشجار على طريق الصرفند



محافظة بعلبك:



- إطفاء

-منازل ( عدد ٢)

-منشرة (عدد ١)

محافظة النبطية:

- التوجه بآليات الإطفاء والإسعاف للكشف على مواقع الغارات التي استهدفت مدينة النبطية منذ قليل.

- انتشال جثامين ٣ شهداء وسحب جرحى من بلدة ميفدون ونقلهم الى المستشفيات

- إخماد حريق منزل في زبدين

- اخلاء ثلاثة مسنين من بلدة كفرشوبا ونقلهم إلى مكان آمن.