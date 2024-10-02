رئيس الكتائب يلتقي بلاسخارت... لتطبيق القرارات الدولية لحماية لبنان

استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس - بلاسخارت، لعرض للتطورات الخطيرة التي يمر فيها لبنان.



وشُدّد على ضرورة وقف إطلاق النار فورًا والذهاب إلى تطبيق القرارات الدولية الكفيلة بحماية لبنان وأرضه من الاعتداءات، سيما القرار 1701.



كما شُدد على ضرورة مساعدة أهالي الجنوب النازحين منهم ومن قرر البقاء في قراه وحمايتهم من الاعتداءات وضرورة أن تؤدّي الأمم المتحدة والمجتمع الدوليّ دورهما في هذا الإطار.