"كتلة تجدد" عقب اللقاء بميقاتي: لتسترد الحكومة قرار السلم والحرب

أكّدت "كتلة تجدد" أنّها التقت برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في سياق الجهد لحماية لبنان من الكوارث على الصعد الانسانية والاقتصادية.



ووجّهت الشكر، عقب لقائها بميقاتي، إلى الدول التي تساعد لبنان.



وأعلنت أنّها بحثت مع ميقاتي في الاجراءات الدولة لإغاثة النازحين اللبنانيين.



وقالت: "الحكومة في غياب الرئيس، هي المسؤولة عن اتخاذ القرارات وممثلة لبنان كله وليس فريقًا."



وشدّدت على وجوب أن تسترد الحكومة قرار السلم والحرب.



وأكّدت الكتلة على التالي:

-رفض ربط لبنان بأيّ ملف آخر

-رفض ربط الانتخابات الرئاسية بوقف اطلاق النار في الجنوب

-رسم خارطة طريق للانقاذ قبل أن تلقّي النتائج المدمرة



ودعت إلى انتخاب رئيس للجمهورية فورًا.



