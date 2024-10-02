شولتس: سنواصل العمل على التوسط في وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله

دعا المستشار الألماني أولاف شولتس كلا من إيران وحزب الله إلى وقف هجماتهما على إسرائيل فورا.وحذر من أن إيران تخاطر بإشعال المنطقة بأكملها.وقال إن ألمانيا ستواصل مع شركائها العمل على التوسط من أجل وقف إطلاق النار.