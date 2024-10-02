عطية: لدينا فرصة ذهبية بتحويل المحنة الصعبة الى فرصة وانتحاب رئيس

شدّد النائب سجيع عطية على وجوب التضامن اللبنانيّ في وجه العدوان الإسرائيليّ.



وأكّد أنّ المطلوب هو الالتزام بالوحدة الوطنية، قبل أي قضية.



ولفت إلى أنّ مناطق الشمال اللبنانيّ هي من أكثر المناطق التي تشهد توافدًا للنازحين.



وقال: "نقوم بكل ما في وسعنا وعرضنا كل امكاناتنا."



وشدّد على ضرورة الالتزام بقرار الـ1701 وبفصل الملف الرئاسيّ عن غزة.



ودعا إلى الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية.



ورأى عطية أنّ الوضع الراهين يشكّل فرصة كبيرة للتوافق على شخصية تحظى بشبه إجماع، وذلك لتخطي هذه المرحلة الصعبة.



وقال: "لدينا فرصة ذهبية بتحويل المحنة الصعبة الى فرصة وانتحاب رئيس ووضعنا نفسنا بالتصرف."