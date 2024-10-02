ألفا: محطتان دُمّرتا في الضاحية واجراءات لاستيعاب الضغط

أعلنت شركة "ألفا" تعرّض محطتين لها في الضاحية الجنوبية لتدمير كامل بفعل الإعتداءات الإسرائيلية التي طالت المنطقة.



ولفتت الشركة في بيان، الى أنها إتّخذت على الأثر، الإجراءات الفنية والتقنية المناسبة لضمان استمرارية الخدمة ولاستيعاب الضغط على الشبكة، خصوصا في المناطق التي تشهد نزوحا كثيفا.