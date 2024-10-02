بوصعب: لإيجاد مساحة مشتركة تسمح بانتخاب رئيس للجمهورية بسرعة

دعا النائب الياس بوصعب إلى إيجاد مساحة مشتركة تسمح بانتخاب رئيس للجمهورية بسرعة.



وقال، بعد زيارته رئيس مجلس النواب نبيه بري: "لمسنا من الرئيس بري مرونة إذ إنّه لم يعد متمسكًا بالحوار مثل قبل كشرط أساسيّ لانتخاب رئيس."



وأوضح أنّه بحث في "الاعتداءات الإجرامية الإسرائيلية المتكررة وقدّم تعازيه باغتيال الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله".



وشدّد على إيجاد طريقة للوصول إلى وقف لإطلاق النار وفق المبادرة المطروحة القائمة على تطبيق الـ1701.



وأكّد الموقف الرسميّ أنّ لبنان متمسك بوقف إطلاق النار، "لأنّ هذه الحرب إجرامية والحل الديبلوماسيّ هو الحل".



وقال: "بيوت اللبنانيين مفتوحة للنازحين، لكن في حال تطورت الحرب، لا نعلم كيف سيتحمّل لبنان ذلك العبء."



وشدد على أنّ الدولة البنانية تتواصل مع الدول الصديقة وتناشد الدول التي يمكنها المساعدة، كما أنّها تشكر من قدّم العون.



ولفت إلى عدم وجود خوف من فتنة داخلية في لبنان "وطالما العدوان الاسرائيليّ موجود، لبنان موحّد".



