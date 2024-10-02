هكذا تبدو الصورة من الضاحية الجنوبية بعد سلسلة الغارات

أغار الجيش الإسرائيليّ، فجرًا، على الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث شنّ سلسلة غارات استهدفت مركزًا مستحدثًا للدفاع المدنيّ كان أخلي في الشياح، السانت تريز، ومبنيين عند مفترق الجاموس - صفير مقابل افران الامراء، ومحيط الشويفات، ومحيط منطقة الحدت حي الاميركان.



وكان الجيش الإسرائيليّ قد أصدر أوامر إخلاء جديدة في الضاحية الجنوبية لبيروت، محذرًا في بيان من أنه سيضرب أهدافا لحزب الله في المباني هناك.