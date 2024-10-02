الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
22
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
البقاع
22
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
لصور نصيب من الغارات الإسرائيلية
أخبار لبنان
2024-10-02 | 07:02
مشاهدات عالية
شارك
شارك
لصور نصيب من الغارات الإسرائيلية
0
min
لصور نصيب من الغارات الإسرائيلية
منطقة صور كان لها نصيب من الغارات الإسرائيلية
أخبار لبنان
آخر الأخبار
الغارات
الإسرائيلية
التالي
أهالي بلدات جنوبية استفاقوا على وقع غارات وقصف إسرائيليّ
كركي: معالجة الإشتراكات والتعويضات العائلية للمؤسسات والسائقين العموميين والفئات الخاصة في سائر مكاتب الصندوق
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
11:34
ميقاتي: نأمل أن يشكل لقاؤنا هذا خطوة أولى لإلتقاء جميع القوى والمكونات الأساسية لنسيجنا الوطني في هذه المهمة والبناء على الدينامية الإيجابية التي أطلقتها الإتصالات المتعددة التي قام ويقوم بها الرئيس بري مع الكتل النيابية لإنجار الإستحقاق الرئاسي
آخر الأخبار
11:34
ميقاتي: نأمل أن يشكل لقاؤنا هذا خطوة أولى لإلتقاء جميع القوى والمكونات الأساسية لنسيجنا الوطني في هذه المهمة والبناء على الدينامية الإيجابية التي أطلقتها الإتصالات المتعددة التي قام ويقوم بها الرئيس بري مع الكتل النيابية لإنجار الإستحقاق الرئاسي
0
آخر الأخبار
11:31
ميقاتي: نؤكد التزام لبنان بالنداء الذي صدر في الاجتماعات التي جرت ابان انعقاد الجمعية العامة للامم المتحدة من قبل الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا والاتحاد الاوروبي واليابان والمملكة العربية السعودية وقطر والمانيا واستراليا وكندا وايطاليا
آخر الأخبار
11:31
ميقاتي: نؤكد التزام لبنان بالنداء الذي صدر في الاجتماعات التي جرت ابان انعقاد الجمعية العامة للامم المتحدة من قبل الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا والاتحاد الاوروبي واليابان والمملكة العربية السعودية وقطر والمانيا واستراليا وكندا وايطاليا
0
آخر الأخبار
11:29
المندوب الروسي في مجلس الأمن: الدول الغربية تتجاهل كل ما تفعله "إسرائيل" ضد دول الشرق الأوسط
آخر الأخبار
11:29
المندوب الروسي في مجلس الأمن: الدول الغربية تتجاهل كل ما تفعله "إسرائيل" ضد دول الشرق الأوسط
0
آخر الأخبار
11:28
ميقاتي من عين التينة: التأكيد على أهمية وحدة اللبنانيين بمواجهة العدوان الاسرائيلي وندعو المجتمع الدولي إلى تحّمل مسؤولياته الاخلاقية خصوصا أمام إصرار العدو على إطالة أمد العدوان
آخر الأخبار
11:28
ميقاتي من عين التينة: التأكيد على أهمية وحدة اللبنانيين بمواجهة العدوان الاسرائيلي وندعو المجتمع الدولي إلى تحّمل مسؤولياته الاخلاقية خصوصا أمام إصرار العدو على إطالة أمد العدوان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
11:22
مصادر لرويترز: خامنئي حذر نصر الله من خطة إسرائيلية لاغتياله
أخبار دولية
11:22
مصادر لرويترز: خامنئي حذر نصر الله من خطة إسرائيلية لاغتياله
0
أخبار لبنان
10:56
الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع حصيلة خسائره إلى ثمانية قتلى في لبنان
أخبار لبنان
10:56
الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع حصيلة خسائره إلى ثمانية قتلى في لبنان
0
أمن وقضاء
10:24
يبثّ رسالة مفبركة لإخلاء بلدات جنوبية...
أمن وقضاء
10:24
يبثّ رسالة مفبركة لإخلاء بلدات جنوبية...
0
أخبار لبنان
09:46
جعجع أثار مع بلاسخارت مسألة النزوح: ليكن لدينا رئيس في أقرب وقت للنهوض بمؤسسات الدولة ولكن ليس أي رئيس
أخبار لبنان
09:46
جعجع أثار مع بلاسخارت مسألة النزوح: ليكن لدينا رئيس في أقرب وقت للنهوض بمؤسسات الدولة ولكن ليس أي رئيس
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
11:22
مصادر لرويترز: خامنئي حذر نصر الله من خطة إسرائيلية لاغتياله
أخبار دولية
11:22
مصادر لرويترز: خامنئي حذر نصر الله من خطة إسرائيلية لاغتياله
0
خبر عاجل
10:31
الجيش الإسرائيلي: مقتل 7 ضباط وجنود في معارك جنوبي #لبنان
خبر عاجل
10:31
الجيش الإسرائيلي: مقتل 7 ضباط وجنود في معارك جنوبي #لبنان
0
أخبار لبنان
00:37
أدرعي لسكان جنوب لبنان: لعدم التنقّل بالمركبات من منطقة شمال نهر الليطاني إلى جنوبها
أخبار لبنان
00:37
أدرعي لسكان جنوب لبنان: لعدم التنقّل بالمركبات من منطقة شمال نهر الليطاني إلى جنوبها
0
آخر الأخبار
09:44
غارة إستهدفت الخيام
آخر الأخبار
09:44
غارة إستهدفت الخيام
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:40
قرارات لمجلس الوزراء مرتبطة بالتعامل مع الحرب
تقارير نشرة الاخبار
08:40
قرارات لمجلس الوزراء مرتبطة بالتعامل مع الحرب
0
تقارير نشرة الاخبار
07:48
حالة حركة النزوح على نقطة المصنع باتجاه سوريا
تقارير نشرة الاخبار
07:48
حالة حركة النزوح على نقطة المصنع باتجاه سوريا
0
تقارير نشرة الاخبار
07:37
غارة جديدة على البقاع الغربي... اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
07:37
غارة جديدة على البقاع الغربي... اليكم التفاصيل
0
أخبار لبنان
07:35
النبطية شهدت غارات عنيفة... اليكم التفاصيل
أخبار لبنان
07:35
النبطية شهدت غارات عنيفة... اليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
07:29
أهالي بلدات جنوبية استفاقوا على وقع غارات وقصف إسرائيليّ
تقارير نشرة الاخبار
07:29
أهالي بلدات جنوبية استفاقوا على وقع غارات وقصف إسرائيليّ
0
أخبار لبنان
07:02
لصور نصيب من الغارات الإسرائيلية
أخبار لبنان
07:02
لصور نصيب من الغارات الإسرائيلية
0
أخبار لبنان
06:34
هكذا تبدو الصورة من الضاحية الجنوبية بعد سلسلة الغارات
أخبار لبنان
06:34
هكذا تبدو الصورة من الضاحية الجنوبية بعد سلسلة الغارات
0
تقارير نشرة الاخبار
06:24
بعد بيانات حزب الله... هكذا تبدو الصورة في الداخل الاسرائيليّ
تقارير نشرة الاخبار
06:24
بعد بيانات حزب الله... هكذا تبدو الصورة في الداخل الاسرائيليّ
0
أخبار لبنان
06:10
بوصعب: لإيجاد مساحة مشتركة تسمح بانتخاب رئيس للجمهورية بسرعة
أخبار لبنان
06:10
بوصعب: لإيجاد مساحة مشتركة تسمح بانتخاب رئيس للجمهورية بسرعة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
02:14
انذار من أدرعي لسكان هذه البلدات الجنوبية...
خبر عاجل
02:14
انذار من أدرعي لسكان هذه البلدات الجنوبية...
2
أخبار لبنان
17:36
الجيش الاسرائيلي ينشر خريطتين وينذر سكان الضاحية تحديدا حي حارة حريك...
أخبار لبنان
17:36
الجيش الاسرائيلي ينشر خريطتين وينذر سكان الضاحية تحديدا حي حارة حريك...
3
خبر عاجل
12:53
فيديو للهجوم الايراني على الاراضي الاسرائيلية: أكثر من 400 صاروخ في سماء اسرائيل
خبر عاجل
12:53
فيديو للهجوم الايراني على الاراضي الاسرائيلية: أكثر من 400 صاروخ في سماء اسرائيل
4
خبر عاجل
05:33
معلومات للـLBCI: دخول بعض آليات وجنود الجيش الاسرائيلي الى طريق عام عديسة - كفركلا
خبر عاجل
05:33
معلومات للـLBCI: دخول بعض آليات وجنود الجيش الاسرائيلي الى طريق عام عديسة - كفركلا
5
خبر عاجل
10:10
معلومات للـLBCI: بعد تصدي حزب الله لمحاولة تقدم الجيش الإسرائيلي في مارون الراس إشتباكات عنيفة عادت على مسافة صفر في كفركلا والعديسة
خبر عاجل
10:10
معلومات للـLBCI: بعد تصدي حزب الله لمحاولة تقدم الجيش الإسرائيلي في مارون الراس إشتباكات عنيفة عادت على مسافة صفر في كفركلا والعديسة
6
خبر عاجل
12:10
الجيش الاسرائيلي: استهدفنا اليوم في غارة جوية في بيروت محمد جعفر قصير قائد الوحدة 4400 في حزب الله المسؤولة عن نقل وسائل قتالية من ايران ووكلائها إلى حزب الله
خبر عاجل
12:10
الجيش الاسرائيلي: استهدفنا اليوم في غارة جوية في بيروت محمد جعفر قصير قائد الوحدة 4400 في حزب الله المسؤولة عن نقل وسائل قتالية من ايران ووكلائها إلى حزب الله
7
منوعات
04:23
وقفت شبه عارية خلف العلم الايراني وحملت سلاحها... ميريام كلينك تثير الجدل: Action!
منوعات
04:23
وقفت شبه عارية خلف العلم الايراني وحملت سلاحها... ميريام كلينك تثير الجدل: Action!
8
خبر عاجل
14:27
الجيش الاسرائيلي: قتلنا في الضاحية الجنوبية ذو الفقار حناوي قائد "فرقة الإمام الحسين"
خبر عاجل
14:27
الجيش الاسرائيلي: قتلنا في الضاحية الجنوبية ذو الفقار حناوي قائد "فرقة الإمام الحسين"
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More