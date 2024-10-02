الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي في اشتباكات في لبنان

اشار الجيش الإسرائيلي الأربعاء الى ان جنديا إسرائيليا قتل في معارك بلبنان، وذلك في أعقاب توغل للجيش الإسرائيلي عبر الحدود لاستهداف مواقع لحزب الله.



وقال الجيش في بيان إن "النقيب إيتان إسحق أوستر، البالغ من العمر 22 عاما... سقط أثناء القتال في لبنان".

