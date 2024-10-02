افرام التقى بري: لانتخاب رئيس للجمهورية يضع مصلحة لبنان وشعبه قبل أية قضية أخرى

كتب رئيس المجلس التنفيذي لـ"مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام على حسابه على منصة أكس بعد لقائه الرئيس نبيه بري في عين التينة: "من عين التينة لقاء مع الرئيس نبيه بري، أهم ما جاء فيه أولوية انتخاب رئيس للجمهورية قبل أي شيء آخر، لأن مسؤولية هذا الرئيس هي وضع مصلحة لبنان والشعب اللبناني قبل أية قضية أخرى، والعمل على لم شمل الداخل اللبناني للنهوض من هذا الواقع الأليم".